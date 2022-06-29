В Киеве предложили депортировать людей из зон боевых действий

30 июня 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

В Лисичанске находится порядка 15 тысяч мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зон боевых действий. Об этом рассказал глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай. «Были предложения определенных депутатов депортировать этот город (Лисичанск). Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — сказал Гайдай в эфире телеканала «Украина 24». При этом он заявил, что принять законопроект о принудительном вывозе гражданского населения из зон боевых действий — нетрудно, однако почему-то его пока не могут принять. Гайдай добавил, что в Лисичанске ситуация для украинских войск очень тяжелая, город обстреливают со всех сторон. По его словам, в нем сейчас находится около 15 тысяч мирных жителей. Жители Лисичанска, о принудительной депортации которых ранее рассуждал Гайдай в интервью французскому телеканалу France 24, говорили о том, что «это украинская армия обстреливает» их, именно «они убивают наших детей». При этом предложенную «эвакуацию» местные жители называли «депортацией» и сравнили это с тем, что их «вышвыривают вон», а киевские власти намерены их «оставить в палатках». Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. Также союзные войска России и ЛНР ведут бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад. Освобождение Лисичанска происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зон боевых действий. Об этом рассказал глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай. «Были предложения определенных депутатов депортировать этот город (Лисичанск). Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — сказал Гайдай в эфире телеканала «Украина 24». При этом он заявил, что принять законопроект о принудительном вывозе гражданского населения из зон боевых действий — нетрудно, однако почему-то его пока не могут принять. Гайдай добавил, что в Лисичанске ситуация для украинских войск очень тяжелая, город обстреливают со всех сторон. По его словам, в нем сейчас находится около 15 тысяч мирных жителей. Жители Лисичанска, о принудительной депортации которых ранее рассуждал Гайдай в интервью французскому телеканалу France 24, говорили о том, что «это украинская армия обстреливает» их, именно «они убивают наших детей». При этом предложенную «эвакуацию» местные жители называли «депортацией» и сравнили это с тем, что их «вышвыривают вон», а киевские власти намерены их «оставить в палатках». Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. Также союзные войска России и ЛНР ведут бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад. Освобождение Лисичанска происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.