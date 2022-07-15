Текслер похвалил «Притяжение» в Магнитогорске. «Вызывает восторг!»

16 июля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Челябинский губернатор испытал восторг на открытии парка Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался доволен парком «Притяжение», который строится в Магнитогорске. Он назвал его лучшим подарком ко Дню города. «Через несколько лет, когда парк „Притяжение“ в Магнитогорске будет полностью готов, в город будут приезжать специально, чтобы его увидеть. Первая очередь уже вызывает восторг! Музыкальный фонтан, детская площадка, роллер-парк, красивые прогулочные пространства, озеленение», — написал Текслер в своем telegram-канале. Первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» 15 июля открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По проекту, на территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров. Здесь расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался доволен парком «Притяжение», который строится в Магнитогорске. Он назвал его лучшим подарком ко Дню города. «Через несколько лет, когда парк „Притяжение“ в Магнитогорске будет полностью готов, в город будут приезжать специально, чтобы его увидеть. Первая очередь уже вызывает восторг! Музыкальный фонтан, детская площадка, роллер-парк, красивые прогулочные пространства, озеленение», — написал Текслер в своем telegram-канале. Первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» 15 июля открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По проекту, на территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров. Здесь расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.