Челябинских вице-губернаторов отправили по городам металлургии

Губернатор Алексей Текслер отправил заместителей по городам, где работают металлургические предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый из вице-губернаторов Челябинской области обязан будет в День металлурга посетить город, где представлены предприятия отрасли. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Так, к примеру, на этих выходных Ирина Гехт едет в Пласт, Станислав Мошаров сначала в Ашу и Златоуст, а потом побывает в Кыштыме и Карабаше, куда приедет губернатор Алексей Текслер, Егор Ковальчук отправится в Сатку. Закреплены заместители за такими городами, как Чебаркуль, Верхний Уфалей.

«Металлургическая отрасль для региона является одной из важнейших, поэтому важно уделить внимание каждому муниципалитету, где есть предприятия данной отрасли. До пандемии заместители губернатора всегда принимали участия в празднованиях Дня металлурга. Теперь, когда массовые мероприятия разрешены эта традиция возобновилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Сам губернатор Алексей Текслер 14 и 15 июля работает в Магнитогорске, куда с деловым визитом прибыли полпред в УрФО Владимир Якушев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Помимо проблем муниципалитета, предметом обсуждения является ситуация на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). В воскресенье, 17 июля, запланирован визит Текслера в Карабаш.

По информации URA.RU, помимо присутствия на официальных мероприятиях высокопоставленные чиновники должны поговорить с владельцами и директорами производств для сбора информации, необходимой для выработки мер поддержки отрасли. Эту информация будет сведена и представлена главе региона.

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