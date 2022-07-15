Первая очередь парка «Притяжение» в Магнитогорске открылась при участии Валентины Матвиенко Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 апреля в Магнитогорске открыла первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе верхней палаты парламента. Благодаря проекту, второй по величине горд Челябинской области получит гигантский многофункциональный парк.

«Я получила огромное эстетическое удовольствие. Надеюсь, все жители Магнитогорска и гости города будут так же довольны», — цитирует пресс-служба спикера Совфеда.

«Притяжение» — беспрецедентный в масштабах Магнитогорска, Челябинской области и всей страны проект. На территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров. Здесь расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.

Запуск первого этапа проекта, начатого по инициативе председатель совета директоров ПАО Магнитогорского металлургического комбината (ММК), приурочен ко Дню металлурга. На 27 гектарах высажены 300 деревьев высотой от трех до четырех метров, порядка 16 тысяч кустарников и 280 тысяч цветов. Главными его объектами стали светомузыкальный фонтан; центральная детская площадка с четырьмя отдельными зонами для разных возрастов, где расположено более 30 различных игровых элементов; роллер-парк площадью для катания на роликах 11,5 тыс. кв. метров.

Зимой роллер-парк станет катком, рядом с которым будет построен теплый и уютный павильон проката. Полностью парк будет готов к 2025 году.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU