Текслер проверил стройку бассейна и воскресную школу в Карабаше. Фото

17 июля 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Губернатор приехал в Карабаш на юбилей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил воскресную школу и стройку бассейна с общественной баней в Карабаше. Воскресная школа уже открылась в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста, а бассейн заработает в сентябре. «Воскресную школу охотно посещают дети прихожан, а также ребята из нуждающихся в поддержке семей. Здесь находятся кухня, трапезная, административные и хозяйственные службы храма. В воскресной школе также предусмотрены комнаты для размещения паломников», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди». Площадь здания воскресной школы составляет 837 квадратных метров. Оно находится на северной стороне храмового комплекса. Также губернатор проинспектировал ход строительства плавательного бассейна. Его площадь составит более 1,3 тыс. квадратных метров. В комплексе с ним будет работать общественная баня, а на прилегающей территории появится детская и спортивная площадки, благоустроенная парковка. Открытие бассейна для посетителей планируется в начале учебного года. Воскресная школа открылась в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бассейн с общественной баней заработает в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил воскресную школу и стройку бассейна с общественной баней в Карабаше. Воскресная школа уже открылась в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста, а бассейн заработает в сентябре. «Воскресную школу охотно посещают дети прихожан, а также ребята из нуждающихся в поддержке семей. Здесь находятся кухня, трапезная, административные и хозяйственные службы храма. В воскресной школе также предусмотрены комнаты для размещения паломников», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди». Площадь здания воскресной школы составляет 837 квадратных метров. Оно находится на северной стороне храмового комплекса. Также губернатор проинспектировал ход строительства плавательного бассейна. Его площадь составит более 1,3 тыс. квадратных метров. В комплексе с ним будет работать общественная баня, а на прилегающей территории появится детская и спортивная площадки, благоустроенная парковка. Открытие бассейна для посетителей планируется в начале учебного года.