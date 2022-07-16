Во время ночного богослужения православные созвонились с космонавтами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Командир экспедиции, космонавт Олег Артемьев вышел на связь с участниками «Царских дней» в Екатеринбурге. Он поприветствовал их во время ночного богослужения, сообщил у себя в telegram-канале митрополит Екатеринбургский Евгений.

«Перед крестным ходом во время ночного богослужения у Храма на Крови прямо с борта МКС паломников поприветствовал командир экспедиции, российский космонавт Олег Артемьев. Будем молиться святой великомученице Екатерине о наших космонавтах и ждать их возвращения на Землю, в надежде разделить радость совместного общения в год 300-летия Екатеринбурга», — написал митрополит.

Артемьев, в свою очередь, передал паломникам привет и поздравил екатеринбуржцев с наступающим 300-летием «города святой Екатерины». Он показал, что на борту ракеты находится икона покровительницы Екатеринбурга. После возвращения на землю космонавт планирует вернуть ее тому, кто дал — митрополиту Евгению.

В Екатеринбурге ночью состоялся Царский крестный ход. В нем приняли участие 50 тысяч человек, из них пять тысяч — паломники, приехавшие из других городов и стран. Ранее агентство рассказывало, что глава региона Евгений Куйвашев пропустил крестный ход, посетив только богослужение. Перед началом крестного хода одна из екатеринбурженок упала в обморок.