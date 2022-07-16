16 июля 2022

Свердловский мэр устроил танцы под «Все говорят, что пить нельзя». Видео

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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, куйвашев евгений, устинов александр, город краснотурьинск, улица попова71
Александр Устинов станцевал на Дне металлурга Фото:

Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов станцевал на сцене во время празднования Дня металлурга. Видео его выступления появилось в соцсетях.

«Тем временем ведущий заставил мэра Устинова танцевать. Хорошо получилось у Устинова?» — сообщил паблик «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видно, как Устинов, взявшись под руки с другими участниками концерта, танцует под песню Бориса Гребенщикова «Все говорят, что пить нельзя».

В комментариях пользователи оценили неформальное выступление мэра. «Мэр, заместитель и генеральный директор „РУСАЛ“. Ведущий — огонь, заставил плясать», — написала Наталия Вальгер. «Какой классный мэр в Краснотурьинске», — добавил другой комментатор.

День металлурга отметили в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.

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Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов станцевал на сцене во время празднования Дня металлурга. Видео его выступления появилось в соцсетях. «Тем временем ведущий заставил мэра Устинова танцевать. Хорошо получилось у Устинова?» — сообщил паблик «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видно, как Устинов, взявшись под руки с другими участниками концерта, танцует под песню Бориса Гребенщикова «Все говорят, что пить нельзя». В комментариях пользователи оценили неформальное выступление мэра. «Мэр, заместитель и генеральный директор „РУСАЛ“. Ведущий — огонь, заставил плясать», — написала Наталия Вальгер. «Какой классный мэр в Краснотурьинске», — добавил другой комментатор. День металлурга отметили в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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