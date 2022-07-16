Свердловский мэр устроил танцы под «Все говорят, что пить нельзя». Видео

17 июля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Александр Устинов станцевал на Дне металлурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов станцевал на сцене во время празднования Дня металлурга. Видео его выступления появилось в соцсетях. «Тем временем ведущий заставил мэра Устинова танцевать. Хорошо получилось у Устинова?» — сообщил паблик «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видно, как Устинов, взявшись под руки с другими участниками концерта, танцует под песню Бориса Гребенщикова «Все говорят, что пить нельзя». В комментариях пользователи оценили неформальное выступление мэра. «Мэр, заместитель и генеральный директор „РУСАЛ“. Ведущий — огонь, заставил плясать», — написала Наталия Вальгер. «Какой классный мэр в Краснотурьинске», — добавил другой комментатор. День металлурга отметили в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов станцевал на сцене во время празднования Дня металлурга. Видео его выступления появилось в соцсетях. «Тем временем ведущий заставил мэра Устинова танцевать. Хорошо получилось у Устинова?» — сообщил паблик «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видно, как Устинов, взявшись под руки с другими участниками концерта, танцует под песню Бориса Гребенщикова «Все говорят, что пить нельзя». В комментариях пользователи оценили неформальное выступление мэра. «Мэр, заместитель и генеральный директор „РУСАЛ“. Ведущий — огонь, заставил плясать», — написала Наталия Вальгер. «Какой классный мэр в Краснотурьинске», — добавил другой комментатор. День металлурга отметили в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.