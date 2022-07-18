Захар Прилепин будет обращать внимание на то, как в регионе поддерживают спецоперацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин оценил инициативу врачей одной из больниц в Краснотурьинске (Свердловская область). Они вывесили плакат в поддержку военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Пост Прилепин опубликовал в своем telegram-канале.

«Свердловская область, Краснотурьинск. Детская больница, врачи сами, по собственной инициативе разместили плакат. Гражданское общество — вот оно», — написал Прилепин. К посту он прикрепил фотографию, на которой видно здание больницы и на нем плакат с надписью «Работайте, братья».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся штаб Прилепина, который будет расследовать различные дела, в том числе коррупционного направления. «Отдельными важными направлениями станут корректировка региональной культурной политики и поддержка СВО», — рассказывал URA.RU Владислав Лебедев, который назначен руководителем регионального штаба.

О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

Выражение стало крылатым, его используют для поддержки военных, участвующих в СВО Фото: telegram-канал Захара Прилепина