В Екатеринбурге откроется штаб Захара Прилепина. «Будем бороться с коррупцией»

04 июля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский штаб Прилепина станет первым на Урале Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге откроется штаб писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина, в котором будут расследовать различные дела, в том числе коррупционного направления. Об этом URA.RU рассказал Владислав Лебедев, который назначен руководителем регионального штаба. «Штаб будет работать в Екатеринбурге на постоянной основе, ключевыми направлениями работы станут расследования по различным проблемам Свердловской области, в том числе и коррупционного характера. Отдельными важными направлениями станут корректировка региональной культурной политики и поддержка СВО», — объяснил Владислав Лебедев. Он добавил, что свердловский штаб Захара Прилепина станет первым по счету на Урале, ранее такие организации были открыты в Хабаровске, Смоленске и Нижнем Новгороде. Разместится штаб в бизнес-центре Манхэттен на улице Мамина-Сибиряка, 101. Открытие намечено на 6 июля. Ранее писатель Захар Прилепин назвал «самый разумный и самый безумный» итог российской спецоперации на Украине. По его мнению, таковым могло быть стать присоединение всей Украины к России. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге откроется штаб писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина, в котором будут расследовать различные дела, в том числе коррупционного направления. Об этом URA.RU рассказал Владислав Лебедев, который назначен руководителем регионального штаба. «Штаб будет работать в Екатеринбурге на постоянной основе, ключевыми направлениями работы станут расследования по различным проблемам Свердловской области, в том числе и коррупционного характера. Отдельными важными направлениями станут корректировка региональной культурной политики и поддержка СВО», — объяснил Владислав Лебедев. Он добавил, что свердловский штаб Захара Прилепина станет первым по счету на Урале, ранее такие организации были открыты в Хабаровске, Смоленске и Нижнем Новгороде. Разместится штаб в бизнес-центре Манхэттен на улице Мамина-Сибиряка, 101. Открытие намечено на 6 июля. Ранее писатель Захар Прилепин назвал «самый разумный и самый безумный» итог российской спецоперации на Украине. По его мнению, таковым могло быть стать присоединение всей Украины к России.