Пермские коллекторы стали агрессивнее

18 июля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Одно из самых частых нарушений в работе коллекторов — психологическое давление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае коллекторы стали все чаще нарушать права должников. Последние, в свою очередь, завалили приставов жалобами. За первые шесть месяцев 2022 года количество обращений в службу судебных приставов увеличилось на 18,5% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. «По сравнению с первым полугодием 2021 года количество жалоб на действия коллекторов увеличилось более чем на 18,5%», — говорится на сайте. Всего с начала года было рассмотрено 249 заявлений. Несоблюдения законодательства имеются почти в каждом третьем случае обращения. Самые частые нарушения: взаимодействие с третьими лицами при отсутствии на это согласия должника, психологическое давление, превышение количества телефонных звонков, голосовых и текстовых сообщений, неподобающее их содержание. По фактам противоправных действий составлено 88 протоколов. За полгода коллекторов оштрафовали на 5,35 млн рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае коллекторы стали все чаще нарушать права должников. Последние, в свою очередь, завалили приставов жалобами. За первые шесть месяцев 2022 года количество обращений в службу судебных приставов увеличилось на 18,5% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. «По сравнению с первым полугодием 2021 года количество жалоб на действия коллекторов увеличилось более чем на 18,5%», — говорится на сайте. Всего с начала года было рассмотрено 249 заявлений. Несоблюдения законодательства имеются почти в каждом третьем случае обращения. Самые частые нарушения: взаимодействие с третьими лицами при отсутствии на это согласия должника, психологическое давление, превышение количества телефонных звонков, голосовых и текстовых сообщений, неподобающее их содержание. По фактам противоправных действий составлено 88 протоколов. За полгода коллекторов оштрафовали на 5,35 млн рублей.