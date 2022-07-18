18 июля 2022

Пермских чиновников научат работать с технологиями будущего

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган, чиновники, совещание, правительство, экран, заседание, монитор, компьютер, депутаты, микрофоны
ПГНИУ открывает курсы по развитию цифровых навыков для чиновников Фото:

В пермском классическом университете (ПГНИУ) с этого года открывается магистерская программа по развитию цифровых навыков для муниципальных и государственных служащих. Курс разработан и реализуется вузом совместно с Центром управления регионом Пермского края.

«Современному человеку, а тем более государственному, муниципальному служащему, сотрудникам бюджетных учреждений, крайне важно развивать цифровые навыки. Поэтому вузы в регионах совместно с АНО „Диалог“, центрами управления регионами, создают и реализуют образовательные программы для удовлетворения этих нужд», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Выпускники программы «Цифровое государство» научатся использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для разработки и аналитики стратегий управления, смогут понять, как выстроить коммуникации между органами власти, жителями и бизнес-сообществом. Программа предусматривает очную и заочную формы обучения. Также имеются бюджетные места. Все подробности можно узнать на официальном сайте ПГНИУ.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских чиновников обяжут сидеть в соцсетях. Вести паблики также будет необходимо и подведомственным организациям.

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В пермском классическом университете (ПГНИУ) с этого года открывается магистерская программа по развитию цифровых навыков для муниципальных и государственных служащих. Курс разработан и реализуется вузом совместно с Центром управления регионом Пермского края. «Современному человеку, а тем более государственному, муниципальному служащему, сотрудникам бюджетных учреждений, крайне важно развивать цифровые навыки. Поэтому вузы в регионах совместно с АНО „Диалог“, центрами управления регионами, создают и реализуют образовательные программы для удовлетворения этих нужд», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Выпускники программы «Цифровое государство» научатся использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для разработки и аналитики стратегий управления, смогут понять, как выстроить коммуникации между органами власти, жителями и бизнес-сообществом. Программа предусматривает очную и заочную формы обучения. Также имеются бюджетные места. Все подробности можно узнать на официальном сайте ПГНИУ. Ранее URA.RU рассказывало, что пермских чиновников обяжут сидеть в соцсетях. Вести паблики также будет необходимо и подведомственным организациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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