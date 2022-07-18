Пермских чиновников научат работать с технологиями будущего

ПГНИУ открывает курсы по развитию цифровых навыков для чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском классическом университете (ПГНИУ) с этого года открывается магистерская программа по развитию цифровых навыков для муниципальных и государственных служащих. Курс разработан и реализуется вузом совместно с Центром управления регионом Пермского края.

«Современному человеку, а тем более государственному, муниципальному служащему, сотрудникам бюджетных учреждений, крайне важно развивать цифровые навыки. Поэтому вузы в регионах совместно с АНО „Диалог“, центрами управления регионами, создают и реализуют образовательные программы для удовлетворения этих нужд», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Выпускники программы «Цифровое государство» научатся использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для разработки и аналитики стратегий управления, смогут понять, как выстроить коммуникации между органами власти, жителями и бизнес-сообществом. Программа предусматривает очную и заочную формы обучения. Также имеются бюджетные места. Все подробности можно узнать на официальном сайте ПГНИУ.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских чиновников обяжут сидеть в соцсетях. Вести паблики также будет необходимо и подведомственным организациям.