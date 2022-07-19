В Пермском крае чиновников обязали восстановить работу автобусов

Прокуратура потребовала восстановить сообщение на маршрутах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Чусовском городском округе (Пермский край) прокуратура потребовала от местных чиновников срочно решить проблему жителей населенных пунктов, оставшихся без муниципального транспорта. Надзорное ведомство провело проверку, которая выявила нарушения в организации автобусного сообщения.

«Установлено, что на территории округа пассажирские перевозки осуществляло ООО „Чусовское автотранспортное предприятие“, которому уполномоченным органом администрации выданы свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам. Однако администрация Чусовского округа изменила условия расписания маршрутов и отменила часть рейсов, чем нарушила права граждан», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокурором главе администрации округа внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти в Пермском крае лишили сотни жителей автобусного сообщения. Были отменены перевозки по муниципальным маршрутам «Чусовой — п. Центральный», «Чусовой — Села», «Села — Верхнечусовские Городки». Чиновники объясняли это нерентабельностью данных автобусных рейсов.