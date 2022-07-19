Мэр Екатеринбурга помог ветерану с ремонтом за миллион рублей. А перед этим дал защиту силовиков

19 июля 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов взял шефство над ветераном в мае Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов помог ветерану Великой Отечественной войны Александру Агееву с ремонтом в его разбитой квартире в Железнодорожном районе. Фото-итогами месячной работы поделилась пресс-служба администрации. С 95-летним ветераном Орлова познакомили перед 9 Мая. В его жилище волонтеры увидели пустой холодильник, голые стены и старую мебель. К тому же выяснилось, что недавно пенсионера обманули мошенники. Первым делом Агеева свозили на Парад Победы. Затем Орлов рассказал о его проблеме знакомым силовикам. Злоумышленника тут же нашли. А в начале июня вице-мэр Рустам Галямов по сигналу шефа привлек на помощь ветерану местный строительный комплекс (по данным URA.RU, на работы ушло около миллиона рублей). На время ремонта в квартире ветерана отвезли в санаторий на Уктусе. «Теперь наш ветеран будет жить достойно. Чего и заслуживают наши ветераны. Их осталось, к сожалению, не так много. На территории Железнодорожного района их всего 13», — сказал Орлов. Предполагается, что Орлов будет следить за судьбой Александра Агеева и в дальнейшем. В годы войны Агеев был лейтенантом технической службы 123 Краснознаменного авиационного полка им. Александра Невского. Так квартира Александра Агеева выглядела раньше Фото: соцсети Сейчас помещения не узнать Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга В квартире также появилась новая бытовая техника Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов помог ветерану Великой Отечественной войны Александру Агееву с ремонтом в его разбитой квартире в Железнодорожном районе. Фото-итогами месячной работы поделилась пресс-служба администрации. С 95-летним ветераном Орлова познакомили перед 9 Мая. В его жилище волонтеры увидели пустой холодильник, голые стены и старую мебель. К тому же выяснилось, что недавно пенсионера обманули мошенники. Первым делом Агеева свозили на Парад Победы. Затем Орлов рассказал о его проблеме знакомым силовикам. Злоумышленника тут же нашли. А в начале июня вице-мэр Рустам Галямов по сигналу шефа привлек на помощь ветерану местный строительный комплекс (по данным URA.RU, на работы ушло около миллиона рублей). На время ремонта в квартире ветерана отвезли в санаторий на Уктусе. «Теперь наш ветеран будет жить достойно. Чего и заслуживают наши ветераны. Их осталось, к сожалению, не так много. На территории Железнодорожного района их всего 13», — сказал Орлов. Предполагается, что Орлов будет следить за судьбой Александра Агеева и в дальнейшем. В годы войны Агеев был лейтенантом технической службы 123 Краснознаменного авиационного полка им. Александра Невского.