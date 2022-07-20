Приставы лишили свердловчанина Infiniti из-за сварочного аппарата

Судебные приставы решили откликнуться на объявление должника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские судебные приставы выдали себя за покупателей сварочного аппарата, чтобы арестовать у должника автомобиль Infiniti. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области (УФССП).

«Мужчина заявил взыскателю, что отказывается предоставлять автомобиль, и спрятал его. Однако судебные приставы-исполнители обнаружили автомобиль через объявление должника о продаже им сварочного аппарата», — сообщает ведомство.

Судебные приставы решили представиться покупателями, чтобы оказаться возле гаража должника. Мужчина согласился на встречу, на которой открыл ворота помещения, где помимо сварочного аппарата находилась и разыскиваемая машина. В результате Infiniti был арестован. «Решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением», — заявили в УФССП по Свердловской области.

В Екатеринбурге в ходе рейда по выявлению водителей, имеющих долги по штрафам ГИБДД, нашли владельца Porshe. У нарушителя набралось более 60 штрафов на 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области