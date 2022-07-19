Житель ХМАО оплатил путан и вогнал в долги случайного знакомого

20 июля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Первый микрозайм злоумышленник оформил для оплаты услуг девушек легкого поведения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Нефтеюганска (ХМАО) расследуют уголовное дело в отношении 26-летнего югорчанина, который обманом оформил на своего знакомого 19 микрозаймов. Это следует из официального сообщения на сайте регионального управления полиции. «В день знакомства подозреваемый обещал устроить жертву на работу, а потом, в процессе общения, они решили пойти к девушкам легкого поведения. Деньги на это решили взять в микрофинансовой организации. Для этого мошенник попросил у потерпевшего ксерокопию паспорта, которой впоследствии пользовался три месяца для оформления микрозаймов», — рассказала корреспонденту URA.RU аналитик пресс-службы УМВД ХМАО Наталья Семененко. Пострадавший узнал о своих долгах из писем кредиторов: оказалось, что в общей сложности он задолжал микрофинансовым организациям свыше 127 тысяч рублей. И проценты на основные долги начислялись каждый день. Поэтому потерпевший обратился к полицейским. В настоящее время уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.



Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на работу сервиса попутчиков BlaBlaCar. По словам пользователей, мошенники присылают им ссылки на оплату поездок в мессенджерах, берут предоплату и пропадают. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Полицейские Нефтеюганска (ХМАО) расследуют уголовное дело в отношении 26-летнего югорчанина, который обманом оформил на своего знакомого 19 микрозаймов. Это следует из официального сообщения на сайте регионального управления полиции. «В день знакомства подозреваемый обещал устроить жертву на работу, а потом, в процессе общения, они решили пойти к девушкам легкого поведения. Деньги на это решили взять в микрофинансовой организации. Для этого мошенник попросил у потерпевшего ксерокопию паспорта, которой впоследствии пользовался три месяца для оформления микрозаймов», — рассказала корреспонденту URA.RU аналитик пресс-службы УМВД ХМАО Наталья Семененко. Пострадавший узнал о своих долгах из писем кредиторов: оказалось, что в общей сложности он задолжал микрофинансовым организациям свыше 127 тысяч рублей. И проценты на основные долги начислялись каждый день. Поэтому потерпевший обратился к полицейским. В настоящее время уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на работу сервиса попутчиков BlaBlaCar. По словам пользователей, мошенники присылают им ссылки на оплату поездок в мессенджерах, берут предоплату и пропадают.