Екатеринбуржцам на целый месяц отключат газ

С 25 июля по 26 августа в Железнодорожным, Академическом, Кировском, и Ленинском районах Екатеринбурга временно отключат газоснабжение, чтобы провести реконструкцию газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз».
«В связи с техническим диагностированием станции СУГ №714 будут отключены дома по адресам: улица Юбилейная, 1, 3, 5, 7 и Мира, 10. Управляющие компании заранее уведомляются обо всех предстоящих работах на газопроводах в рамках летних ремонтных работ», — говорится в сообщении «Екатеринбурггаза» о Железнодорожном районе. Здесь плановое отключение пройдет с 25 июля по 15 августа.
В Академическом районе ремонт пройдет с 26 по 29 июля по адресам: переулок Врачей, №№ 1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8 (кв. 2), 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и улица Удельная, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В Кировском районе подача газа будет приостановлена с 8 по 12 августа на 31 предприятии, в 91 частном жилом доме и 109 в многоквартирных домах по улицам: Астраханская, Чукотская, Сахалинская, Блюхера, Комсомольская, Студенческая и других. В Ленинском районе газ перекроют с 22 по 26 августа по адресу: улица Новокомбинатская, №№11, 13, 15, 21, 23, 23а, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Свердловская область получила дополнительно 700 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора».
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С 25 июля по 26 августа в Железнодорожным, Академическом, Кировском, и Ленинском районах Екатеринбурга временно отключат газоснабжение, чтобы провести реконструкцию газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз». «В связи с техническим диагностированием станции СУГ №714 будут отключены дома по адресам: улица Юбилейная, 1, 3, 5, 7 и Мира, 10. Управляющие компании заранее уведомляются обо всех предстоящих работах на газопроводах в рамках летних ремонтных работ», — говорится в сообщении «Екатеринбурггаза» о Железнодорожном районе. Здесь плановое отключение пройдет с 25 июля по 15 августа. В Академическом районе ремонт пройдет с 26 по 29 июля по адресам: переулок Врачей, №№ 1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8 (кв. 2), 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и улица Удельная, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В Кировском районе подача газа будет приостановлена с 8 по 12 августа на 31 предприятии, в 91 частном жилом доме и 109 в многоквартирных домах по улицам: Астраханская, Чукотская, Сахалинская, Блюхера, Комсомольская, Студенческая и других. В Ленинском районе газ перекроют с 22 по 26 августа по адресу: улица Новокомбинатская, №№11, 13, 15, 21, 23, 23а, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Свердловская область получила дополнительно 700 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора».