На Камской набережной в Перми пройдет парад супергероев

Пермяки смогут бесплатно принять участие в костюмированном параде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На набережной Камы в Перми 31 июля в рамках фестиваля «Пермь Активная. Лето» пройдет парад супергероев. Информация опубликована в группе «Куда сходить в Перми?» в соцсети «ВКонтакте».

«На набережной пройдет парад супергероев. На мероприятии участники выяснят, что же круче: добро или зло. Победившая сторона, которую выберут независимые наблюдатели, заберет кубок „Перми Активной“», — написано в сообщении.

Организаторы отмечают, что подготовили большую развлекательную программу. Гостей фестиваля также будут ждать тематические площадки, фотозоны и ценные призы за самые лучшие костюмы. Чтобы принять участие в параде требуется всего лишь быть в образе (в костюме) супергероя, персонажа аниме, сказок или фильмов. Фантазия ограничивается лишь цензурой.