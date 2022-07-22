Лоси сопроводили автомобиль на въезде в Магнитогорск (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области местные жители удивились трем лосям, которые бежали по полю на въезде в город. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

«Откуда лоси? Въезд в город на 12 участок, возле постамента Магнитогорск», — на условиях анонимности указал автор видео в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

В комментариях участники сообщества рассказали, что в этом месте лоси довольно часто выходят к дороге. В одном из садовых товариществ, расположенных неподалеку, регулярно удавалось увидеть лосиху с детенышем.

В начале лета женщина за рулем кроссовера насмерть сбила лося, выбежавшего на дорогу в поселке Западный в Сосновском районе Челябинской области. По словам очевидцев, лось выскочил на дорогу с интенсивным движением.