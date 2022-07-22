22 июля 2022

Жителей Магнитогорска удивили бегущие в город лоси. Видео

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лоси сопроводили автомобиль на въезде в Магнитогорск (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области местные жители удивились трем лосям, которые бежали по полю на въезде в город. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

«Откуда лоси? Въезд в город на 12 участок, возле постамента Магнитогорск», — на условиях анонимности указал автор видео в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

В комментариях участники сообщества рассказали, что в этом месте лоси довольно часто выходят к дороге. В одном из садовых товариществ, расположенных неподалеку, регулярно удавалось увидеть лосиху с детенышем.

В начале лета женщина за рулем кроссовера насмерть сбила лося, выбежавшего на дорогу в поселке Западный в Сосновском районе Челябинской области. По словам очевидцев, лось выскочил на дорогу с интенсивным движением.

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В Магнитогорске Челябинской области местные жители удивились трем лосям, которые бежали по полю на въезде в город. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. «Откуда лоси? Въезд в город на 12 участок, возле постамента Магнитогорск», — на условиях анонимности указал автор видео в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск». В комментариях участники сообщества рассказали, что в этом месте лоси довольно часто выходят к дороге. В одном из садовых товариществ, расположенных неподалеку, регулярно удавалось увидеть лосиху с детенышем. В начале лета женщина за рулем кроссовера насмерть сбила лося, выбежавшего на дорогу в поселке Западный в Сосновском районе Челябинской области. По словам очевидцев, лось выскочил на дорогу с интенсивным движением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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