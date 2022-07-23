ВС России уничтожили 200 солдат ВСУ в Днепропетровской области

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, военная полиция, тайник, схрон с оружием, российские военнослужащие
ВС РФ было уничтожено до 200 человек личного состава ВСУ, девять артиллерийских орудий и военная техника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области около 200 солдат высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Было уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Удар был нанесен по месту временного пребывания 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина готовится взорвать мост в Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом Россию. РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Также Минобороны: ВКС РФ уничтожили свыше половины личного состава батальона 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей»

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Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области около 200 солдат высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Было уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Удар был нанесен по месту временного пребывания 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что Украина готовится взорвать мост в Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом Россию. РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Также Минобороны: ВКС РФ уничтожили свыше половины личного состава батальона 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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