ВС России уничтожили 200 солдат ВСУ в Днепропетровской области

23 июля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

ВС РФ было уничтожено до 200 человек личного состава ВСУ, девять артиллерийских орудий и военная техника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области около 200 солдат высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Было уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Удар был нанесен по месту временного пребывания 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что Украина готовится взорвать мост в Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом Россию. РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Также Минобороны: ВКС РФ уничтожили свыше половины личного состава батальона 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области около 200 солдат высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Было уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Удар был нанесен по месту временного пребывания 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что Украина готовится взорвать мост в Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом Россию. РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Также Минобороны: ВКС РФ уничтожили свыше половины личного состава батальона 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей»