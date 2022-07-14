МО: ВСУ готовятся взорвать мост в Днепропетровской области

14 июля 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Националисты планируют взорвать мост через реку Волчья и обвинить в этом ВС РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга. «В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать», — сказал Мизинцев. По его словам, националисты «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ» планируют обвинить союзнические силы в неизбирательных ударах по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Киев неоднократно распространял фейки с целью дискредитации российской армии. Так, ранее украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга. «В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать», — сказал Мизинцев. По его словам, националисты «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ» планируют обвинить союзнические силы в неизбирательных ударах по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Киев неоднократно распространял фейки с целью дискредитации российской армии. Так, ранее украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры.