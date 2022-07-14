14 июля 2022

МО: ВСУ готовятся взорвать мост в Днепропетровской области

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Националисты планируют взорвать мост через реку Волчья и обвинить в этом ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать», — сказал Мизинцев. По его словам, националисты «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ» планируют обвинить союзнические силы в неизбирательных ударах по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Киев неоднократно распространял фейки с целью дискредитации российской армии. Так, ранее украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга. «В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать», — сказал Мизинцев. По его словам, националисты «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ» планируют обвинить союзнические силы в неизбирательных ударах по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Киев неоднократно распространял фейки с целью дискредитации российской армии. Так, ранее украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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