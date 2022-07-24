Подрядчиком определены новые границы земельных участков ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утвердили проект межевания земель под строительство новых корпусов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Утвердить документацию по планировке территории в Центральном районе города Челябинска. Считать ее основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.

Согласно документу, проект межевания территории, созданный в 2010 году, в границах улиц Коммуны, переулка Институтский 1-й, Тернопольской, Сони Кривой, Лесопарковой, границы Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, утратил силу. После изыскательных работ на местности подрядчиками были определены новые границы земельных участков под реновацию ЮУрГУ.

В пояснительной записке к документу говорится, что территория проектирования расположена в функциональной зоне специализированной общественной застройки в соответствии с генеральным планом Челябинска. В пресс-службе ЮУрГУ пообещали URA.RU предоставить комментарий позже.

В настоящий момент в ЮУрГУ разрабатывают проект по строительству университетского кампуса с общим объемом инвестиций порядка 14 млрд рублей. В рамках кампуса будут функционировать три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики. Кроме того, лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Сдача объекта планируется на рубеже 2024—2025 годов.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.

Под границу проектирования попадают главный корпус ЮУрГУ, жилой дом, больница и общежития вуза Фото: скрин с сайта администрации Челябинска