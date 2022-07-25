Мать с маленькой дочерью пропали в Челябинской области

Женщина с ребенком пытались добраться до Усть-Катава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Башкирии с маленькой дочерью пропали в Челябинской области. Они пытались добраться из села Малояз (Салаватский район Башкортостана) в Усть-Катав, пишут знакомые пропавших.

«Ищем! 22 июля 2022 года поехали в Усть-Катав из села Малояз. Если кто-то видел или подвозил, прошу написать», — сообщила Евгения Мугинова в паблике «Подслушано Усть-Катав».

Обстоятельства пропажи семьи не уточняются, личные данные и особые приметы матери и дочери в публикации не указаны. Судя по фотографиям пропавших, размещенным в паблике, девочке около шести-семи лет. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы.