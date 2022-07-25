25 июля 2022

Мать с маленькой дочерью пропали в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. Челябинск, пешеходный переход, трасса, асфальт, путь, дорога, автотранспорт
Женщина с ребенком пытались добраться до Усть-Катава Фото:

Жительница Башкирии с маленькой дочерью пропали в Челябинской области. Они пытались добраться из села Малояз (Салаватский район Башкортостана) в Усть-Катав, пишут знакомые пропавших.

«Ищем! 22 июля 2022 года поехали в Усть-Катав из села Малояз. Если кто-то видел или подвозил, прошу написать», — сообщила Евгения Мугинова в паблике «Подслушано Усть-Катав».

Обстоятельства пропажи семьи не уточняются, личные данные и особые приметы матери и дочери в публикации не указаны. Судя по фотографиям пропавших, размещенным в паблике, девочке около шести-семи лет. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы.

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Жительница Башкирии с маленькой дочерью пропали в Челябинской области. Они пытались добраться из села Малояз (Салаватский район Башкортостана) в Усть-Катав, пишут знакомые пропавших. «Ищем! 22 июля 2022 года поехали в Усть-Катав из села Малояз. Если кто-то видел или подвозил, прошу написать», — сообщила Евгения Мугинова в паблике «Подслушано Усть-Катав». Обстоятельства пропажи семьи не уточняются, личные данные и особые приметы матери и дочери в публикации не указаны. Судя по фотографиям пропавших, размещенным в паблике, девочке около шести-семи лет. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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