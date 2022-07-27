27 июля 2022

Екатеринбурженка продает одежду губернатора Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Екатеринбурженка сшила рубашку для свердловского губернатора Куйвашева Фото:

Екатеринбурженка, которая сшила рубашку для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, оценила свою работу в четыре тысячи рублей. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.

«Примерно такая же рубашка обойдется в четыре тысячи рублей, зависит от выбранного материала. Для Куйвашева в рамках проекта „Баской крой“ я сделала рубашку бесплатно», — рассказала екатеринбурженка.

В опубликованном объявлении на «Авито» женщина указала, что может сшить любой элемент костюма по эскизу. По словам женщины, у нее 40-летний опыт в сфере пошива одежды.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловское предприятие шьет шубы, ради которых не убивают животных. Однако компания столкнулась с дефицитом сотрудников.

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Екатеринбурженка, которая сшила рубашку для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, оценила свою работу в четыре тысячи рублей. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Примерно такая же рубашка обойдется в четыре тысячи рублей, зависит от выбранного материала. Для Куйвашева в рамках проекта „Баской крой“ я сделала рубашку бесплатно», — рассказала екатеринбурженка. В опубликованном объявлении на «Авито» женщина указала, что может сшить любой элемент костюма по эскизу. По словам женщины, у нее 40-летний опыт в сфере пошива одежды. Ранее URA.RU сообщало, что свердловское предприятие шьет шубы, ради которых не убивают животных. Однако компания столкнулась с дефицитом сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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