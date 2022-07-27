Екатеринбурженка продает одежду губернатора Куйвашева

Екатеринбурженка сшила рубашку для свердловского губернатора Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбурженка, которая сшила рубашку для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, оценила свою работу в четыре тысячи рублей. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.

«Примерно такая же рубашка обойдется в четыре тысячи рублей, зависит от выбранного материала. Для Куйвашева в рамках проекта „Баской крой“ я сделала рубашку бесплатно», — рассказала екатеринбурженка.

В опубликованном объявлении на «Авито» женщина указала, что может сшить любой элемент костюма по эскизу. По словам женщины, у нее 40-летний опыт в сфере пошива одежды.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловское предприятие шьет шубы, ради которых не убивают животных. Однако компания столкнулась с дефицитом сотрудников.

Фото: объявление на «Авито»

Фото: объявление на «Авито»

Фото: объявление на «Авито»