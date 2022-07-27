Сербы высказались против введения антироссийских санкций

28 июля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

70% граждан Сербии высказались против введения санкций против России Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Граждане Сербии высказались против введения антироссийских санкций и вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствует опрос «Новый третий путь», результаты которого опубликовала газета «Политика». «На вопрос, следует ли Сербии вводить санкции против России, 72% респондентов ответили, что никаких санкций вводить не следует. Что касается вступления в НАТО, то более 90% респондентов были бы против, а около 9,5% из них проголосовали бы за членство Сербии в этом альянсе», — приводит «Политика» результаты исследования. Большинство участников опроса считают, что санкции наносят больше вреда Западу, чем России. 59% участников опроса считают причиной конфликта на Украине агрессивную политику западных стран. Исследование проводилось при поддержке Национального фонда за демократию (NED) в период с 13 по 19 июня, в нем приняли участие 1 285 человек. Ранее URA.RU рассказало, что граждане Молдавии готовы поддержать пророссийски настроенного президента Игоря Додона. Об этом сообщают данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS. Страны ЕС, США, Канада, Япония и др. ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции вредят не только России, но прежде всего ударяют по самим странам коллективного Запада.

Граждане Сербии высказались против введения антироссийских санкций и вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствует опрос «Новый третий путь», результаты которого опубликовала газета «Политика». «На вопрос, следует ли Сербии вводить санкции против России, 72% респондентов ответили, что никаких санкций вводить не следует. Что касается вступления в НАТО, то более 90% респондентов были бы против, а около 9,5% из них проголосовали бы за членство Сербии в этом альянсе», — приводит «Политика» результаты исследования. Большинство участников опроса считают, что санкции наносят больше вреда Западу, чем России. 59% участников опроса считают причиной конфликта на Украине агрессивную политику западных стран. Исследование проводилось при поддержке Национального фонда за демократию (NED) в период с 13 по 19 июня, в нем приняли участие 1 285 человек. Ранее URA.RU рассказало, что граждане Молдавии готовы поддержать пророссийски настроенного президента Игоря Додона. Об этом сообщают данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS. Страны ЕС, США, Канада, Япония и др. ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции вредят не только России, но прежде всего ударяют по самим странам коллективного Запада.