Пять челябинских районов резко снизили темпы строительства жилья

28 июля 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Несмотря на снижение строительства в отдельных территориях, темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается резкое сокращение ввода жилья. Об этом 28 июля URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Экспресс-анализ КСП на 1 июля 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Миасс (-17,5%), Брединский район (-24%), Кизильский район (-25, 9%), Саткинский район (-36,6%) и Катав-Ивановский район (-41,5%)», — говорится в сообщении КСП. В ведомстве отмечают, что темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—июнь текущего года в нашем регионе введено 1 млн 111,6 тыс. кв. м., что на +51,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-июнем 2021 года) в регионе стали: Нагайбакский район (+506,3%);

Варненский район (+392,6%);

Карабаш (+308,7%);

Еткульский район (+255,8%);

Карталинский район (+251,5%).

В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается резкое сокращение ввода жилья. Об этом 28 июля URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Экспресс-анализ КСП на 1 июля 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Миасс (-17,5%), Брединский район (-24%), Кизильский район (-25, 9%), Саткинский район (-36,6%) и Катав-Ивановский район (-41,5%)», — говорится в сообщении КСП. В ведомстве отмечают, что темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—июнь текущего года в нашем регионе введено 1 млн 111,6 тыс. кв. м., что на +51,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-июнем 2021 года) в регионе стали: