27 июля 2022

Пять челябинских районов резко снизили темпы строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, строительство, рабочий, стройка, стройплощадка
Несмотря на снижение строительства в отдельных территориях, темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года Фото:

В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается резкое сокращение ввода жилья. Об этом 28 июля URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 1 июля 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Миасс (-17,5%), Брединский район (-24%), Кизильский район (-25, 9%), Саткинский район (-36,6%) и Катав-Ивановский район (-41,5%)», — говорится в сообщении КСП.

В ведомстве отмечают, что темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—июнь текущего года в нашем регионе введено 1 млн 111,6 тыс. кв. м., что на +51,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-июнем 2021 года) в регионе стали:

  • Нагайбакский район (+506,3%);
  • Варненский район (+392,6%);
  • Карабаш (+308,7%);
  • Еткульский район (+255,8%);
  • Карталинский район (+251,5%).

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В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается резкое сокращение ввода жилья. Об этом 28 июля URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Экспресс-анализ КСП на 1 июля 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Миасс (-17,5%), Брединский район (-24%), Кизильский район (-25, 9%), Саткинский район (-36,6%) и Катав-Ивановский район (-41,5%)», — говорится в сообщении КСП. В ведомстве отмечают, что темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—июнь текущего года в нашем регионе введено 1 млн 111,6 тыс. кв. м., что на +51,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-июнем 2021 года) в регионе стали:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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