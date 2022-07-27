27 июля 2022

Куйвашев отреагировал на появление своего фото на Avito. «Никогда не думал, что стану моделью»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев ответил на объявление с иронией Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «никогда не думал, что станет моделью», комментируя объявление на «Авито» с его изображением. Заодно он прорекламировал автора сообщения.

«В январе на пресс-конференции мне подарили косоворотку от проекта „Баской крой“ из Шалинского района. С тех пор это одна из моих любимых рубашек. И тут я узнал, что мастерица Ирина Гусельникова, которая сшила эту косоворотку, опубликовала на „Авито“ объявление о пошиве традиционных костюмов. И проиллюстрировала объявление моей фотографией. Никогда не думал, что стану моделью, очень приятно», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив ссылку на страницу Гусельниковой в соцсетях.

Как писало URA.RU, стоимость одной рубашки Ирина Гусельникова оценила в четыре тысячи рублей. Косоворотку для Куйвашева она сделала бесплатно.

Фото:
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «никогда не думал, что станет моделью», комментируя объявление на «Авито» с его изображением. Заодно он прорекламировал автора сообщения. «В январе на пресс-конференции мне подарили косоворотку от проекта „Баской крой“ из Шалинского района. С тех пор это одна из моих любимых рубашек. И тут я узнал, что мастерица Ирина Гусельникова, которая сшила эту косоворотку, опубликовала на „Авито“ объявление о пошиве традиционных костюмов. И проиллюстрировала объявление моей фотографией. Никогда не думал, что стану моделью, очень приятно», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив ссылку на страницу Гусельниковой в соцсетях. Как писало URA.RU, стоимость одной рубашки Ирина Гусельникова оценила в четыре тысячи рублей. Косоворотку для Куйвашева она сделала бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...