Куйвашев отреагировал на появление своего фото на Avito. «Никогда не думал, что стану моделью»

28 июля 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев ответил на объявление с иронией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «никогда не думал, что станет моделью», комментируя объявление на «Авито» с его изображением. Заодно он прорекламировал автора сообщения. «В январе на пресс-конференции мне подарили косоворотку от проекта „Баской крой“ из Шалинского района. С тех пор это одна из моих любимых рубашек. И тут я узнал, что мастерица Ирина Гусельникова, которая сшила эту косоворотку, опубликовала на „Авито“ объявление о пошиве традиционных костюмов. И проиллюстрировала объявление моей фотографией. Никогда не думал, что стану моделью, очень приятно», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив ссылку на страницу Гусельниковой в соцсетях. Как писало URA.RU, стоимость одной рубашки Ирина Гусельникова оценила в четыре тысячи рублей. Косоворотку для Куйвашева она сделала бесплатно. Фото: скриншот с Avito

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «никогда не думал, что станет моделью», комментируя объявление на «Авито» с его изображением. Заодно он прорекламировал автора сообщения. «В январе на пресс-конференции мне подарили косоворотку от проекта „Баской крой“ из Шалинского района. С тех пор это одна из моих любимых рубашек. И тут я узнал, что мастерица Ирина Гусельникова, которая сшила эту косоворотку, опубликовала на „Авито“ объявление о пошиве традиционных костюмов. И проиллюстрировала объявление моей фотографией. Никогда не думал, что стану моделью, очень приятно», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив ссылку на страницу Гусельниковой в соцсетях. Как писало URA.RU, стоимость одной рубашки Ирина Гусельникова оценила в четыре тысячи рублей. Косоворотку для Куйвашева она сделала бесплатно.