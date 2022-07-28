В Челябинске не нашли покупателей на профилакторий

За время продажи объект вырос в цене на 6 миллионов 475 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске сорвался аукцион по продаже профилактория на берегу реки Миасс по причине отсутствия покупателей. Здравница площадью 1 тысяча 346 квадратных метров была выставлена на продажу за 29 миллионов рублей. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке.

«Продается нежилое двухэтажное здание лечебно-профилактического комплекса по адресу: город Челябинск, улица Российская, дом 6а. Это прекрасный источник арендного бизнеса, может быть использован как лечебно-профилактический комплекс», — говорилось в объявлении.

На данный момент здание передано в краткосрочную аренду до 31 декабря. В помещении располагается лечебно-профилактическая клиника «Сергида». Рядом с клиникой находится сквер имени Челюскинцев, Заячий остров и энергетический колледж. Здание имеет удобные подъездные пути со стороны Российской улицы. Ближайшая остановка расположена в 400 метрах от здания.

Комплекс продается уже несколько лет. За это время объект вырос в цене на 6 миллионов 475 рублей. Процедура продажи вновь не состоялась по причине отсутствия предложений.