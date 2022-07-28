В Екатеринбурге продают устричный бар за пять миллионов. Скрин

29 июля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Бар продают даже вместе с аккаунтами в соцсетях (архивное фото) Фото: Анастасия Кулагина © URA.RU В Екатеринбурге на продажу выставили устричный бар «Море бар». Объявление о продаже бизнеса за 5,5 миллионов появилось на сайте «Авито». «Продается действующий устричный бар с широкой винной картой. Бар расположен на арендованной площади 65 квадратных метров в БЦ „Арена“. Между цирком и БЦ „Саммит“. Оживленный пешеходный трафик, парковка, большое количество офисов», — говорится в объявлении. Также владелец указал, что отдаст покупателю бар целиком: вместе с именем, вывеской, оборудованием, мебелью, утварью, аккаунтами в соцсетях, лицензией на продажу алкоголя и прочее. Дозвониться до человека, разместившего объявление, корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее владельцы рыбных и японских ресторанов Екатеринбурга обратились в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой урегулировать закупочные цены на лосось и поддержать заведения льготами. В противном случае, бизнесмены прогнозирует либо увеличение цен блюд, либо закрытие рыбных ресторанов. При этом владелец Resta Management Олег Флеганов заявлял, что готов скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге. С таким предложением он выступил после того, как в городе начали активно выставлять на продажу точки общественного питания. Среди них оказался ресторан владельцев из Италии, которые решили продать бизнес из-за нестабильной политической обстановки в России. «Море бар» готовы отдать полностью Фото: сайт объявлений «Авито»

В Екатеринбурге на продажу выставили устричный бар «Море бар». Объявление о продаже бизнеса за 5,5 миллионов появилось на сайте «Авито». «Продается действующий устричный бар с широкой винной картой. Бар расположен на арендованной площади 65 квадратных метров в БЦ „Арена“. Между цирком и БЦ „Саммит“. Оживленный пешеходный трафик, парковка, большое количество офисов», — говорится в объявлении. Также владелец указал, что отдаст покупателю бар целиком: вместе с именем, вывеской, оборудованием, мебелью, утварью, аккаунтами в соцсетях, лицензией на продажу алкоголя и прочее. Дозвониться до человека, разместившего объявление, корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее владельцы рыбных и японских ресторанов Екатеринбурга обратились в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой урегулировать закупочные цены на лосось и поддержать заведения льготами. В противном случае, бизнесмены прогнозирует либо увеличение цен блюд, либо закрытие рыбных ресторанов. При этом владелец Resta Management Олег Флеганов заявлял, что готов скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге. С таким предложением он выступил после того, как в городе начали активно выставлять на продажу точки общественного питания. Среди них оказался ресторан владельцев из Италии, которые решили продать бизнес из-за нестабильной политической обстановки в России.