Шредер поддержал «Северный поток — 2»

Шредер выступил за запуск газопровода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью Stern.

До этого Шредер заявил, что сделка по зерну может помочь в прекращении огня на Украине. Бывший канцлер Германии также признался, что недавно встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.