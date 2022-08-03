Шредер поддержал «Северный поток — 2»

Шредер выступил за запуск газопровода
новость из сюжета«Северный поток — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью Stern.
До этого Шредер заявил, что сделка по зерну может помочь в прекращении огня на Украине. Бывший канцлер Германии также признался, что недавно встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться