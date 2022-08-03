Шредер поддержал «Северный поток — 2»

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Шредер выступил за запуск газопровода Фото:
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«Северный поток — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью Stern.

До этого Шредер заявил, что сделка по зерну может помочь в прекращении огня на Украине. Бывший канцлер Германии также признался, что недавно встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью Stern. До этого Шредер заявил, что сделка по зерну может помочь в прекращении огня на Украине. Бывший канцлер Германии также признался, что недавно встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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