Шредер признался, что недавно виделся с Путиным

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шредер был на прошлой неделе в Москве Фото:

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern.

Шредер считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта. «Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — высказался он. Также он заявил, что встречался с Путиным в Москве на прошлой неделе, передает Reuters со ссылкой на немецкое издание.

Ранее немецкие СМИ сообщали о тайном визите Шредера в Москву. В Кремле подтвердили, что он прилетел в столицу и допустили его беседу с Путиным. Он прибыл в Россию для переговоров об энергетической политике, цитирует Nation News жену политика Со Ен Шредер-Ким. В правительстве Германии сообщили, что Шредер поехал в Москву без согласования с властями, передает RT.

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern. Шредер считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта. «Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — высказался он. Также он заявил, что встречался с Путиным в Москве на прошлой неделе, передает Reuters со ссылкой на немецкое издание. Ранее немецкие СМИ сообщали о тайном визите Шредера в Москву. В Кремле подтвердили, что он прилетел в столицу и допустили его беседу с Путиным. Он прибыл в Россию для переговоров об энергетической политике, цитирует Nation News жену политика Со Ен Шредер-Ким. В правительстве Германии сообщили, что Шредер поехал в Москву без согласования с властями, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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