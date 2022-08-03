03 августа 2022

В Х5 Group объяснили маски на сотрудниках пермской «Пятерочки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, супермаркет, пятерочка, магазин, директор магазина
Масочный режим — инициатива самих сотрудников, говорят в Х5 Group Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российский ритейлер Х5 Group приветствует ношение сотрудниками медицинских масок для защиты от коронавируса. При этом руководство компании никаких обязательных требований об этом не выдвигало. Так URA.RU в Х5 прокомментировали ситуацию в пермском магазине «Пятерочка», сотрудники которого с августа начали работать в масках.

«В настоящий момент масочный режим носит рекомендательный характер, поэтому каждый сотрудник самостоятельно принимает решение о том, носить ли ему маску. Мы поддерживаем подобные превентивные меры, поскольку здоровье сотрудников и покупателей является нашим важнейшим приоритетом», — пояснил агентству представитель X5 Group.

Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы начали соблюдать масочный режим. При этом в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, возвращение масочного режима пока не обсуждается, отмечают источники URA.RU.

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Российский ритейлер Х5 Group приветствует ношение сотрудниками медицинских масок для защиты от коронавируса. При этом руководство компании никаких обязательных требований об этом не выдвигало. Так URA.RU в Х5 прокомментировали ситуацию в пермском магазине «Пятерочка», сотрудники которого с августа начали работать в масках. «В настоящий момент масочный режим носит рекомендательный характер, поэтому каждый сотрудник самостоятельно принимает решение о том, носить ли ему маску. Мы поддерживаем подобные превентивные меры, поскольку здоровье сотрудников и покупателей является нашим важнейшим приоритетом», — пояснил агентству представитель X5 Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы начали соблюдать масочный режим. При этом в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, возвращение масочного режима пока не обсуждается, отмечают источники URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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