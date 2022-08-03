В Х5 Group объяснили маски на сотрудниках пермской «Пятерочки»

Масочный режим — инициатива самих сотрудников, говорят в Х5 Group Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский ритейлер Х5 Group приветствует ношение сотрудниками медицинских масок для защиты от коронавируса. При этом руководство компании никаких обязательных требований об этом не выдвигало. Так URA.RU в Х5 прокомментировали ситуацию в пермском магазине «Пятерочка», сотрудники которого с августа начали работать в масках.

«В настоящий момент масочный режим носит рекомендательный характер, поэтому каждый сотрудник самостоятельно принимает решение о том, носить ли ему маску. Мы поддерживаем подобные превентивные меры, поскольку здоровье сотрудников и покупателей является нашим важнейшим приоритетом», — пояснил агентству представитель X5 Group.

Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы начали соблюдать масочный режим. При этом в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, возвращение масочного режима пока не обсуждается, отмечают источники URA.RU.