В пермской «Пятерочке» вернули масочный режим для продавцов

02 августа 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

На фоне роста заболеваемости продавцы достают маски (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы вновь начали соблюдать масочный режим. Свидетелем возвращения коронавирусных мер предосторожности стал корреспондент URA.RU. «В магазине на Пушкарской, 100 продавцы за кассами работали в масках. Учитывая, что у одного из них маска была лишь на подбородке, вряд ли это их собственная инициатива», — рассказал корреспондент. В других магазинах «Пятерочка» и иных торговых сетях сотрудников в масках журналисты URA.RU не зафиксировали. Агентство направило запрос в пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка». На момент публикации ответ не получен. Ранее в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости в последние дни, возвращение масочного режима пока не обсуждается, говорят источники URA.RU. За минувшие сутки в Прикамье COVID-19 заболели 150 человек.

В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы вновь начали соблюдать масочный режим. Свидетелем возвращения коронавирусных мер предосторожности стал корреспондент URA.RU. «В магазине на Пушкарской, 100 продавцы за кассами работали в масках. Учитывая, что у одного из них маска была лишь на подбородке, вряд ли это их собственная инициатива», — рассказал корреспондент. В других магазинах «Пятерочка» и иных торговых сетях сотрудников в масках журналисты URA.RU не зафиксировали. Агентство направило запрос в пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка». На момент публикации ответ не получен. Ранее в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости в последние дни, возвращение масочного режима пока не обсуждается, говорят источники URA.RU. За минувшие сутки в Прикамье COVID-19 заболели 150 человек.