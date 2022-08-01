В пермской «Пятерочке» вернули масочный режим для продавцов

В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы вновь начали соблюдать масочный режим. Свидетелем возвращения коронавирусных мер предосторожности стал корреспондент URA.RU.
«В магазине на Пушкарской, 100 продавцы за кассами работали в масках. Учитывая, что у одного из них маска была лишь на подбородке, вряд ли это их собственная инициатива», — рассказал корреспондент.
В других магазинах «Пятерочка» и иных торговых сетях сотрудников в масках журналисты URA.RU не зафиксировали. Агентство направило запрос в пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка». На момент публикации ответ не получен.
Ранее в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости в последние дни, возвращение масочного режима пока не обсуждается, говорят источники URA.RU. За минувшие сутки в Прикамье COVID-19 заболели 150 человек.
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В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» продавцы вновь начали соблюдать масочный режим. Свидетелем возвращения коронавирусных мер предосторожности стал корреспондент URA.RU. «В магазине на Пушкарской, 100 продавцы за кассами работали в масках. Учитывая, что у одного из них маска была лишь на подбородке, вряд ли это их собственная инициатива», — рассказал корреспондент. В других магазинах «Пятерочка» и иных торговых сетях сотрудников в масках журналисты URA.RU не зафиксировали. Агентство направило запрос в пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка». На момент публикации ответ не получен. Ранее в Пермском крае отменили коронавирусные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости в последние дни, возвращение масочного режима пока не обсуждается, говорят источники URA.RU. За минувшие сутки в Прикамье COVID-19 заболели 150 человек.