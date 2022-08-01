01 августа 2022

Источник: в Пермском крае пока не будут вводить масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Амбулаторный центр для пациентов с симптомами и пункт пцр тестирования на covid19. Челябинск, поликлиника, инфекция, коронавирус, covid, амбулатория
В Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Возвращение масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона.

«Вообще пока нет на повестке этого вопроса. Ни в больницах, ни в отдельных учреждениях. Оперштаб давно не собирался. Но последнее слово за Роспотребнадзором», — говорят собеседники.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответ не был получен. Собеседник, близкий к оперштабу, что «в Пермском крае продолжают действовать текущие санитарно-эпидемиологические мероприятия по противодействию COVID-19».

Указ губернатора, регламентирующий ограничения, связанные с пандемией, был приостановлен 31 мая. В последний месяц в регионе начала расти суточная заболеваемость коронавирусом. В некоторых регионах вернули требование об обязательном ношении масок. В Свердловской области в средствах защиты попросили прийти на заседание депутатов заксобрания. К усилению ограничений готовятся власти ХМАО. Наличие маски обязательно при посещении больниц в ЯНАО.

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Возвращение масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. «Вообще пока нет на повестке этого вопроса. Ни в больницах, ни в отдельных учреждениях. Оперштаб давно не собирался. Но последнее слово за Роспотребнадзором», — говорят собеседники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответ не был получен. Собеседник, близкий к оперштабу, что «в Пермском крае продолжают действовать текущие санитарно-эпидемиологические мероприятия по противодействию COVID-19». Указ губернатора, регламентирующий ограничения, связанные с пандемией, был приостановлен 31 мая. В последний месяц в регионе начала расти суточная заболеваемость коронавирусом. В некоторых регионах вернули требование об обязательном ношении масок. В Свердловской области в средствах защиты попросили прийти на заседание депутатов заксобрания. К усилению ограничений готовятся власти ХМАО. Наличие маски обязательно при посещении больниц в ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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