Источник: в Пермском крае пока не будут вводить масочный режим

02 августа 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Возвращение масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. «Вообще пока нет на повестке этого вопроса. Ни в больницах, ни в отдельных учреждениях. Оперштаб давно не собирался. Но последнее слово за Роспотребнадзором», — говорят собеседники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответ не был получен. Собеседник, близкий к оперштабу, что «в Пермском крае продолжают действовать текущие санитарно-эпидемиологические мероприятия по противодействию COVID-19». Указ губернатора, регламентирующий ограничения, связанные с пандемией, был приостановлен 31 мая. В последний месяц в регионе начала расти суточная заболеваемость коронавирусом. В некоторых регионах вернули требование об обязательном ношении масок. В Свердловской области в средствах защиты попросили прийти на заседание депутатов заксобрания. К усилению ограничений готовятся власти ХМАО. Наличие маски обязательно при посещении больниц в ЯНАО.

Возвращение масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. «Вообще пока нет на повестке этого вопроса. Ни в больницах, ни в отдельных учреждениях. Оперштаб давно не собирался. Но последнее слово за Роспотребнадзором», — говорят собеседники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответ не был получен. Собеседник, близкий к оперштабу, что «в Пермском крае продолжают действовать текущие санитарно-эпидемиологические мероприятия по противодействию COVID-19». Указ губернатора, регламентирующий ограничения, связанные с пандемией, был приостановлен 31 мая. В последний месяц в регионе начала расти суточная заболеваемость коронавирусом. В некоторых регионах вернули требование об обязательном ношении масок. В Свердловской области в средствах защиты попросили прийти на заседание депутатов заксобрания. К усилению ограничений готовятся власти ХМАО. Наличие маски обязательно при посещении больниц в ЯНАО.