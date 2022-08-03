В Перми рестораны «Вкусно — и точка» откроются 8 августа

Точки обещают открыть 8 августа Фото: Наталья Чернова © URA.RU

Рестораны сети «Вкусно — и точка», которые должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s, откроются в Перми 8 августа. Пока начнут работу только три точки общепита. В ближайшие недели компания возобновит работу всех ресторанов в городе.

«Рестораны сети „Вкусно — и точка“ откроются в Перми 8 августа. Сотрудники предприятия вернулись на работу еще на прошлой неделе и уже сейчас готовятся к открытию: составляют графики работы, пополняют предприятие необходимыми запасами продукции и других средств, а также украшают его к открытию», — сообщил «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу компании-владельца франшизы сети ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»).

В Перми компания сохранила все рабочие места. В период временного закрытия предприятий сотрудники получали среднегодовую зарплату с учетом премий. Сейчас компания вновь ведет найм и готова трудоустроить в городе более 60 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми будут открыты три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. Планируется, что до конца сентября откроются все точки.