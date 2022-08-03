Пермяк купил дом и выселил 16 человек

С продажи дома предыдущим жильцам были выплачены денежные компенсации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Перми купил дом и через суд выселил из него 16 человек. Бывшие собственники не хотели покидать здание и не пускали в дом нового собственника, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Признать Дудина И. В., Зенкина А. М., Зенкина И. М., Кокшарову С. Ю., Патрушеву А. А., Салихову С. Л., Сеитова И. Н., Белослудцева Н. Л., Муллаярову М. Н., Ившина Ю. Г., Ширбанову Ф. Х., Панину О. В., Андрейчук Е. Л., Гордзилевского А. А., Лопатину Л. С., утратившими право пользования жилым домовладением», — говорится в решении. Ранее всем бывшим собственникам были выплачены денежные компенсации с продажи дома.

Истец заявил в суде, что приобрел на торгах дом и земельный участок. В доме проживали 16 человек, которые не соглашались добровольно покидать помещение и отдавать ключи новому собственнику. Также жильцы, по словам истца, постоянно не пускали его в здание и не вывозили свои вещи.