В Челябинске перекроют движение трамваев в центре города

05 августа 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Движение трамваев перекроют из-за ремонта путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 5 августа временно закрыли движение трамваев по улице Цвиллинга. Как сообщает пресс-служба мэрии города, причиной перекрытия стали ремонтные работы на путях. «Движение трамваев будет организовано следующим образом: №3 ЧМК — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС (в оба направления). №5 ЧЭМК — ул. Горького — ул. Труда — ул. Карла Маркса — ул. Горького — ЧЭМК. №7 ЧГРЭС — ул. Карла Маркса — ул. Труда — ЧГРЭС. №16 ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС (в оба направления)», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В миндортрансе региона уточнили, что подрядчик начал работы еще 4 августа. Рабочим предстоит выполнить алюминотермитную сварку рельсов. В скором времени, в рамках благоустройства, начнется укладка на путях тротуарной плитки.

В Челябинске с 5 августа временно закрыли движение трамваев по улице Цвиллинга. Как сообщает пресс-служба мэрии города, причиной перекрытия стали ремонтные работы на путях. «Движение трамваев будет организовано следующим образом: №3 ЧМК — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС (в оба направления). №5 ЧЭМК — ул. Горького — ул. Труда — ул. Карла Маркса — ул. Горького — ЧЭМК. №7 ЧГРЭС — ул. Карла Маркса — ул. Труда — ЧГРЭС. №16 ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС (в оба направления)», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В миндортрансе региона уточнили, что подрядчик начал работы еще 4 августа. Рабочим предстоит выполнить алюминотермитную сварку рельсов. В скором времени, в рамках благоустройства, начнется укладка на путях тротуарной плитки.