Вице-мэр Нижневартовска усилил позиции после ухода коллеги

05 августа 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Лукаш будет курировать городской департамент общественных коммуникаций Фото: администрация Нижневартовска Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш усилил свои позиции в городской администрации. Теперь чиновник курирует департамент общественных коммуникаций, который остался без присмотра после ухода из мэрии экс-замглавы Светланы Селивановой. Об этом URA.RU рассказал сам Лукаш. «Светлана Владимировна приняла решение уйти, поэтому видимо я буду этим [курировать департамент общественных коммуникаций] заниматься. Ну, точнее уже занимаюсь, разбираюсь», — отметил Лукаш в разговоре с корреспондентом агентства. Сейчас в ведении чиновника также управления муниципального контроля и экологии. Среди прочего Лукаш курирует в администрации вопросы безопасности и деятельность городской комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь в списке еще и общественные коммуникации. При этом, по словам чиновника, в департаменте будет свой директор, должность которого пока что вакантна. Селиванова же занимала ее в связке с позицией замглавы, однако после ее ухода отдельную ставку вице-мэра решили убрать. Ранее URA.RU рассказывало, что Селиванова ушла в отпуск с последующим увольнением. По данным инсайдеров агентства, ее отставка была связана с желанием спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратные войны в городском истеблишменте.

Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш усилил свои позиции в городской администрации. Теперь чиновник курирует департамент общественных коммуникаций, который остался без присмотра после ухода из мэрии экс-замглавы Светланы Селивановой. Об этом URA.RU рассказал сам Лукаш. «Светлана Владимировна приняла решение уйти, поэтому видимо я буду этим [курировать департамент общественных коммуникаций] заниматься. Ну, точнее уже занимаюсь, разбираюсь», — отметил Лукаш в разговоре с корреспондентом агентства. Сейчас в ведении чиновника также управления муниципального контроля и экологии. Среди прочего Лукаш курирует в администрации вопросы безопасности и деятельность городской комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь в списке еще и общественные коммуникации. При этом, по словам чиновника, в департаменте будет свой директор, должность которого пока что вакантна. Селиванова же занимала ее в связке с позицией замглавы, однако после ее ухода отдельную ставку вице-мэра решили убрать. Ранее URA.RU рассказывало, что Селиванова ушла в отпуск с последующим увольнением. По данным инсайдеров агентства, ее отставка была связана с желанием спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратные войны в городском истеблишменте.