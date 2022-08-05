Суд наказал выбросившего собаку в окно свердловчанина

Пьяный свердловчанин выбросил собаку с четвертого этажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд приговорил к 200 часам обязательных работ жителя поселка Рефтинский (Свердловская область) за то, что он пьяным выбросил собаку в окно с четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Асбестовского городского суда.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выбросил в открытое окно с 4 этажа своей квартиры на улицу. В результате, собака испытала страх, сильную боль и физические страдания, повлекшие ее гибель», — сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в начале января, соседка увидела произошедшее и вызвала сотрудников полиции. Свердловчанин раскаялся в содеянном, дал признательные показания и способствовал раскрытию преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские подростки выбросили кошку с котятами на улицу. Свой поступок подростки оправдали тем, что кошка родила котят и теперь «животные им стали не нужны».