05 августа 2022

Суд наказал выбросившего собаку в окно свердловчанина

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Разное. Курган, домашние животные, решетка на окне, собака на окне
Пьяный свердловчанин выбросил собаку с четвертого этажа Фото:

Суд приговорил к 200 часам обязательных работ жителя поселка Рефтинский (Свердловская область) за то, что он пьяным выбросил собаку в окно с четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Асбестовского городского суда.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выбросил в открытое окно с 4 этажа своей квартиры на улицу. В результате, собака испытала страх, сильную боль и физические страдания, повлекшие ее гибель», — сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в начале января, соседка увидела произошедшее и вызвала сотрудников полиции. Свердловчанин раскаялся в содеянном, дал признательные показания и способствовал раскрытию преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские подростки выбросили кошку с котятами на улицу. Свой поступок подростки оправдали тем, что кошка родила котят и теперь «животные им стали не нужны».

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Суд приговорил к 200 часам обязательных работ жителя поселка Рефтинский (Свердловская область) за то, что он пьяным выбросил собаку в окно с четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Асбестовского городского суда. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выбросил в открытое окно с 4 этажа своей квартиры на улицу. В результате, собака испытала страх, сильную боль и физические страдания, повлекшие ее гибель», — сообщает пресс-служба суда. Инцидент произошел в начале января, соседка увидела произошедшее и вызвала сотрудников полиции. Свердловчанин раскаялся в содеянном, дал признательные показания и способствовал раскрытию преступления. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские подростки выбросили кошку с котятами на улицу. Свой поступок подростки оправдали тем, что кошка родила котят и теперь «животные им стали не нужны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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