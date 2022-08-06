В Перми владелец электросамоката был оштрафован за езду без прав

Какое-то время оштрафованному пермяку придется ходить пешком Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителя Перми оштрафовали за управление электросамокатом без прав. По мнению полиции, мощность двигателя самоката подпадает под характеристики мототранспортного средства и водителю необходимо иметь спецправо управления. С таким решением пермяк не согласился и пытается его оспорить, передают региональные СМИ.

«Житель Перми пытается оспорить в Индустриальном районном суде назначенный ему штраф за управление электросамокатом без прав. Мировой судья согласился с назначенным ему административным наказанием по ст. 12.7 ч.2 КоАП РФ — „Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствам“. Полиция оштрафовала мужчину на 30 тысяч рублей», — написано на сайте издания Properm.

Электросамокатчик хочет доказать, что двигатель его ТС имеет пониженную мощность, которая не требует водительских прав. Также он просит отменить постановление об административном правонарушении.

В конце апреля URA.RU писало, что пермская полиция придумала, как снизить количество ДТП с участием электросамокатов. В ведомстве планировали проводить оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых правоохранители должны не только составлять административные протоколы, но и проводить разъяснительную работу.