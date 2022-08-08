В Роспотребнадзоре посоветовали пермякам носить маски

Маски стоит носить для уязвимых категорий граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уязвимым категориям граждан в Пермском крае посоветовали носить маски в общественных местах. Об этом URA.RU напомнили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«В условиях рост числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма „Омикрон“, сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий в общественных местах, а также использованию антисептических средств. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации раз в полгода», — сообщили в надзорном ведомстве.

За прошедшие сутки в крае выявили 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель по региону составил — 10,3 человек на 100 тыс. населения. Ранее в пермском минздраве предупредили, что эпидемия болезни может вернуться в край уже в августе.