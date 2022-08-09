Силовики отобрали у свердловчанина Audi А4 за долг в млн рублей

10 августа 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

У свердловчанина забрали иномарку за долги Фото: Александр Константинов © URA.RU Житель Свердловской области лишился автомобиля Audi А4 за долги. Как сообщает служба судебных приставов, арест был наложен в целях обеспечения уплаты таможенных платежей на общую сумму более 1 млн рублей «В связи с неуплатой таможенных платежей с санкции транспортного прокурора наложен арест на автомобиль должника. Свердловским транспортным прокурором санкционировано решение Екатеринбургской таможни о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения уплаты таможенных платежей на общую сумму более 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в ведомтсве. Отмечается, что в случае неуплаты юридическим лицом платежей, на арестованное имущество может быть обращено взыскание в доход государства. В Екатеринбурге в ходе рейда по выявлению водителей, имеющих долги по штрафам ГИБДД, нашли владельца Porshe. У нарушителя набралось более 60 штрафов на 60 тысяч рублей.

Житель Свердловской области лишился автомобиля Audi А4 за долги. Как сообщает служба судебных приставов, арест был наложен в целях обеспечения уплаты таможенных платежей на общую сумму более 1 млн рублей «В связи с неуплатой таможенных платежей с санкции транспортного прокурора наложен арест на автомобиль должника. Свердловским транспортным прокурором санкционировано решение Екатеринбургской таможни о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения уплаты таможенных платежей на общую сумму более 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в ведомтсве. Отмечается, что в случае неуплаты юридическим лицом платежей, на арестованное имущество может быть обращено взыскание в доход государства. В Екатеринбурге в ходе рейда по выявлению водителей, имеющих долги по штрафам ГИБДД, нашли владельца Porshe. У нарушителя набралось более 60 штрафов на 60 тысяч рублей.