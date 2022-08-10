Куйвашев назвал одну из своих главных задач на посту губернатора

По словам Евгения Куйвашева, строительство школ является одной из главных задач губернатора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал строительство и ремонт школ одной из главных задач на нынешнем посту главы области. Он рассказал, что по федеральной программе в 2022 году будут отремонтированы 28 школ.

«Строительство и ремонт школ — одна из главных моих задач на посту губернатора. Все-таки цель — перевести всех детей на учебу в одну смену — в перспективе достижима. В этом году мы отремонтируем 28 школ по федеральной программе. Уже готовы три здания — в школе №13 в Серове сделали крышу, в школе №14 в Тавде заменили окна, а в школе №4 Красноуфимска с опережением графика», — написал он в своем telegram-канале.

Губернатор также отметил, что к 1 сентября будут готовы еще девять школ. Остальные 16 школ будут доделаны до конца года.

Ранее агентство писало, что Куйвашев призвал свердловчан жаловаться на детские лагеря. Свердловчане должны сообщать властям Свердловской области о нарушениях в работе детских лагерей. Куйвашев отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей.