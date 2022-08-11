ФСБ провела спецоперацию на челябинском рынке драгметаллов

Золото добывали и продавали незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ области провели оперативно-следственные мероприятия на рынке драгоценных металлов по выявлению теневых точек купли-продажи золота. Возбуждено уголовное дело, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Один из бывших высокопоставленных сотрудников полиции с юга области, ставший фигурантом уголовного дела, чтобы облегчить себе участь, рассказал о двух мужчинах, которые занимаются незаконным оборотом золота. Золото они нелегально добывают в соседнем регионе и продают в Челябинской области на теневом рынке», — рассказал источник.

В результате оба мужчины установлены. В отношении них в следственном отделе УФСБ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору»). В рамках расследования сотрудники ФСБ провели спецоперацию на нескольких точках купли-продажи золота в Челябинске. Известно, что торговцы золотом пока не задержаны, ведется работа по установлению всех участников преступления.

В пресс-службу УФСБ по Челябинской области направлен запрос. От комментариев там пока воздержались.