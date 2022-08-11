В Пермском крае выросло количество заболевших Covid-19

В Пермском крае растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Пермском крае выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.
«Подтверждено 459 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 104 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Новые случаи заболеваний диагностированы в 32 территориях региона», — говорится на сайте.
Накануне было выявлено 375 заболевших ковидом. URA.RU уже писало о том, что врач предупредила пермяков о возвращении эпидемии. В связи с ростом заболевших в некоторых магазинах даже вернули масочный режим, но на добровольной основе.
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