11 августа 2022

В Пермском крае выросло количество заболевших Covid-19

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом Фото:

За последние сутки в Пермском крае выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Подтверждено 459 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 104 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Новые случаи заболеваний диагностированы в 32 территориях региона», — говорится на сайте.

Накануне было выявлено 375 заболевших ковидом. URA.RU уже писало о том, что врач предупредила пермяков о возвращении эпидемии. В связи с ростом заболевших в некоторых магазинах даже вернули масочный режим, но на добровольной основе.

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За последние сутки в Пермском крае выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства. «Подтверждено 459 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 104 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Новые случаи заболеваний диагностированы в 32 территориях региона», — говорится на сайте. Накануне было выявлено 375 заболевших ковидом. URA.RU уже писало о том, что врач предупредила пермяков о возвращении эпидемии. В связи с ростом заболевших в некоторых магазинах даже вернули масочный режим, но на добровольной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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