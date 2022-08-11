Жители выступили против расширения рынка в Челябинске

Об увеличении площадей попросил собственник бизнесмен Александр Богрянцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители домов по улице Комарова и Мечникова в Челябинске выступили против расширения Котинского рынка. Об увеличении площадей попросил собственник рынка, бизнесмен Александр Богрянцев. Слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 11 августа.

«Данные изменения выполнены в соответствие с фактическим использованием территории земельного участка, являющегося участком Котинского торгового комплекса. В проекте изменены границы прилегающих участков проездов, инициатор проекта — Богрянцев А.В.», — сообщается в пояснительной записке.

Участники слушаний заявили, что не поняли, как можно увеличивать торговые площади в границах улиц Героев Танкограда, Котина, Комарова и Салютной. Рынок очень плотно прилегает к жилым кварталам. Жителей домов №110 на Комарова и №60 на Мечникова беспокоит круглосуточный шум под окнами и узкие тротуары, на которых не разойтись. Вопрос об изменении границ участка Котинского рынка будет рассмотрен на комиссии.

Согласно сервису «СБИС», бизнесмену Багрянцеву, который выступил инициатором проекта, принадлежит ряд фирм в Челябинске. Он выступает учредителем и соучредителем торгового двора «Михеевский», торгового дома «АБС», ООО «Центравр» (100%),«Автомиг Плюс» (100%) и еще 19 компаний.

Ранее в Челябинске по просьбе жителей микрорайона Паркового было отложено строительство новой дороги в Курчатовском районе. Согласно проекту, будущая трасса слишком близко расположена к жилым домам.