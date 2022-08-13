Мэр Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главой Ирбита (Свердловская область) Николаем Юдиным. Об этом глава Тобольска сообщил в своем telegram-канале. На встрече также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«В присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главой города Ирбит Николаем Юдиным подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами. У нас много общего, есть чему поучиться друг у друга и есть в каких направлениях вместе развиваться», — написал Максим Афанасьев.
Ранее URA.RU писало, что мэр Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о побратимстве с мэром Елабуги Рустемом Нуриевым. Города будут сотрудничать в вопросах экономики, социально-культурного развития, продвижения предпринимательства и туризма.
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Мэр Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главой Ирбита (Свердловская область) Николаем Юдиным. Об этом глава Тобольска сообщил в своем telegram-канале. На встрече также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «В присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главой города Ирбит Николаем Юдиным подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами. У нас много общего, есть чему поучиться друг у друга и есть в каких направлениях вместе развиваться», — написал Максим Афанасьев. Ранее URA.RU писало, что мэр Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о побратимстве с мэром Елабуги Рустемом Нуриевым. Города будут сотрудничать в вопросах экономики, социально-культурного развития, продвижения предпринимательства и туризма.