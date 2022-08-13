Из-за задавленной вагоном свердловчанки началась проверка

Инцидент произошел 13 августа на Асбестообогатительной фабрике Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура города Асбеста (Свердловская область) проводит проверку в связи с гибелью работницы ПАО «Ураласбест», которую придавило вагоном. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура города Асбеста организовала проверку в связи с гибелью работницы на местном предприятии. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда», — говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Будут установлены ответственные лица, которые отвечают на предприятии за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

Инцидент произошел 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест». Женщина-весовщик после смены пошла в туалет, находящийся в подсобном помещении для рабочих. В этот момент на нее упал вагон, проезжающего поезда, пишет Е1 со ссылкой на два источника.

В пресс-службе ПАО «Ураласбест» информацию о смерти сотрудницы подтвердили. «В результате несчастного случая 13 августа на „Фабрике №6“ погибла женщина-весовщик 1973 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает специальная комиссия предприятия и представители следственного комитета. Руководство предприятия выражает семье погибшей глубочайшие соболезнования», — сообщила пресс-служба.