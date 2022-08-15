На свердловских домах появилось граффити в поддержку спецоперации

На двух домах в Екатеринбурге появилось граффити в поддержку спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге на двух домах появились граффити в виде букв Z, O, V в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация. Об этом рассказали очевидцы.

«В Екатеринбурге появился ZOV-ориентир. Ставшие знаменитыми буквы разместили на домах по улице Пехотинцев 2/1 и 2/2», — рассказал очевидец telegram-каналу «УралLive».

Это уже не первое патриотичное граффити в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что в центре города появился рисунок мальчика, который играет танком с буквой Z. Также агентство рассказывало, что свердловчанин построил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ.