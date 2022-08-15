Пермские силовики доложили о первых итогах спецоперации

ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовало первые результаты комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Результаты работы краснокамских полицейских опубликованы на сайте ведомства.
«В рамках проведения операции „Мак-2022“ сотрудниками полиции был задержан 56-летний житель Краснокамска (Пермский край), который занимался выращиванием конопли на дачном участке. У мужчины было обнаружено и изъято более 100 кустов запрещенного растения, а также весы, одноразовые упаковки, электронная сушилка и лампы», — сообщается на сайте.
Сотрудникам полиции пермяк пояснил, что выращивал все исключительно для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела, по которым сейчас ведется расследование.
Ранее URA.RU сообщало о старте второго этапа спецоперации «Мак-2022», основной целью которой является выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере оборота наркотиков. Операция продолжится до 24 августа.
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