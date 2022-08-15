Пермские силовики доложили о первых итогах спецоперации

Силовики рассказали о результатах спецоперации в Пермском крае Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовало первые результаты комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Результаты работы краснокамских полицейских опубликованы на сайте ведомства.

«В рамках проведения операции „Мак-2022“ сотрудниками полиции был задержан 56-летний житель Краснокамска (Пермский край), который занимался выращиванием конопли на дачном участке. У мужчины было обнаружено и изъято более 100 кустов запрещенного растения, а также весы, одноразовые упаковки, электронная сушилка и лампы», — сообщается на сайте.

Сотрудникам полиции пермяк пояснил, что выращивал все исключительно для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела, по которым сейчас ведется расследование.

Ранее URA.RU сообщало о старте второго этапа спецоперации «Мак-2022», основной целью которой является выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере оборота наркотиков. Операция продолжится до 24 августа.