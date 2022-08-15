Пермский мэр устроил разнос подрядчику за ремонт сквера

Глава округа Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов устроил разнос подрядчику, который реконструирует сквер в окружном центре. Мэру не понравилось качество выполненных работ, уточняется в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Юрий Кабанов устроил разнос подрядной организации ИП „Голубев С. В.“ на объекте „Сквер памяти воинам, погибшим в различных военных конфликтах в с. Сива“ за качество выполненных работ. Острой критике подверглась укладка плитки, устройство резинового покрытия, штукатурка, устройство газонов. Особенно возмутил главу посев газонной травы. При тщательном осмотре, кроме сорняков, ничего не обнаружено», — поясняет мэрия.
В итоге глава округа поставил подрядчику и заказчику «неуд» за выполненную работу и поручил устранить все замечания в срок до 1 сентября. В Перми реконструкция эспланады стала поводом для критики со стороны горожан. Пермяки остались недовольны тем, что после проведенных работ на эспланаде стало гораздо меньше зелени.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»