15 августа 2022

Пермский мэр устроил разнос подрядчику за ремонт сквера

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, кабанов юрий, терехин владимир
Юрия Кабанова (в центре) не устроило качество работ в сквере села Сива Фото:

Глава округа Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов устроил разнос подрядчику, который реконструирует сквер в окружном центре. Мэру не понравилось качество выполненных работ, уточняется в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Юрий Кабанов устроил разнос подрядной организации ИП „Голубев С. В.“ на объекте „Сквер памяти воинам, погибшим в различных военных конфликтах в с. Сива“ за качество выполненных работ. Острой критике подверглась укладка плитки, устройство резинового покрытия, штукатурка, устройство газонов. Особенно возмутил главу посев газонной травы. При тщательном осмотре, кроме сорняков, ничего не обнаружено», — поясняет мэрия.

В итоге глава округа поставил подрядчику и заказчику «неуд» за выполненную работу и поручил устранить все замечания в срок до 1 сентября. В Перми реконструкция эспланады стала поводом для критики со стороны горожан. Пермяки остались недовольны тем, что после проведенных работ на эспланаде стало гораздо меньше зелени.

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Глава округа Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов устроил разнос подрядчику, который реконструирует сквер в окружном центре. Мэру не понравилось качество выполненных работ, уточняется в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте». «Юрий Кабанов устроил разнос подрядной организации ИП „Голубев С. В.“ на объекте „Сквер памяти воинам, погибшим в различных военных конфликтах в с. Сива“ за качество выполненных работ. Острой критике подверглась укладка плитки, устройство резинового покрытия, штукатурка, устройство газонов. Особенно возмутил главу посев газонной травы. При тщательном осмотре, кроме сорняков, ничего не обнаружено», — поясняет мэрия. В итоге глава округа поставил подрядчику и заказчику «неуд» за выполненную работу и поручил устранить все замечания в срок до 1 сентября. В Перми реконструкция эспланады стала поводом для критики со стороны горожан. Пермяки остались недовольны тем, что после проведенных работ на эспланаде стало гораздо меньше зелени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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