Пермский мэр устроил разнос подрядчику за ремонт сквера

16 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Юрия Кабанова (в центре) не устроило качество работ в сквере села Сива Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Глава округа Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов устроил разнос подрядчику, который реконструирует сквер в окружном центре. Мэру не понравилось качество выполненных работ, уточняется в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте». «Юрий Кабанов устроил разнос подрядной организации ИП „Голубев С. В.“ на объекте „Сквер памяти воинам, погибшим в различных военных конфликтах в с. Сива“ за качество выполненных работ. Острой критике подверглась укладка плитки, устройство резинового покрытия, штукатурка, устройство газонов. Особенно возмутил главу посев газонной травы. При тщательном осмотре, кроме сорняков, ничего не обнаружено», — поясняет мэрия. В итоге глава округа поставил подрядчику и заказчику «неуд» за выполненную работу и поручил устранить все замечания в срок до 1 сентября. В Перми реконструкция эспланады стала поводом для критики со стороны горожан. Пермяки остались недовольны тем, что после проведенных работ на эспланаде стало гораздо меньше зелени.

Глава округа Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов устроил разнос подрядчику, который реконструирует сквер в окружном центре. Мэру не понравилось качество выполненных работ, уточняется в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте». «Юрий Кабанов устроил разнос подрядной организации ИП „Голубев С. В.“ на объекте „Сквер памяти воинам, погибшим в различных военных конфликтах в с. Сива“ за качество выполненных работ. Острой критике подверглась укладка плитки, устройство резинового покрытия, штукатурка, устройство газонов. Особенно возмутил главу посев газонной травы. При тщательном осмотре, кроме сорняков, ничего не обнаружено», — поясняет мэрия. В итоге глава округа поставил подрядчику и заказчику «неуд» за выполненную работу и поручил устранить все замечания в срок до 1 сентября. В Перми реконструкция эспланады стала поводом для критики со стороны горожан. Пермяки остались недовольны тем, что после проведенных работ на эспланаде стало гораздо меньше зелени.